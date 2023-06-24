Заха получил предложение от "Лацио"

Клуб Серии А "Лацио" вступил в борьбу за вингера "Кристл Пэлас" Уилфрида Заху.

Как известно, контракт Захи с "Пэлас" истекает в конце июня. Уилфрид все еще выбирает между продлением сотрудничества с "орлами", отъездом в Саудовскую Аравию и переходом в один из европейских клубов.



По информации Sky Italia, очередным претендентом на Заху стал "Лацио", причем римский клуб уже озвучил свое предложение 30-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара.



Минувший сезон "Лацио" завершил на втором месте в Серии А, поэтому переезд в Рим позволил был Уилфриду исполнить свою мечту и сыграть в Лиге Чемпионов.



Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри считает, что Заха стал бы идеальной заменой для ветерана Педро в его схеме 4-3-3.