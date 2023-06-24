Нкунку пообещал "стараться изо всех сил" ради "Челси"

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку пообещал, что будет стараться изо всех сил для достижения успеха со своим новым клубом.

И хотя об этом трансфере было известно несколько месяцев, "Челси" только на этой неделе официально подтвердил переход Нкунку из "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов.



Нкунку проявил себя настоящим бомбардиром в Лейпциге, и как раз такого игрока отчаянно не хватало "Челси" в минувшем сезоне. Кристофер надеется, что новый этап его карьеры будет не менее успешным.



"Могу сказать, что я трудолюбив. Я буду стараться изо всех сил ради клуба, ради фанатов и ради того, чтобы помочь команде завоевать трофеи и демонстрировать свой лучший футбол".



"Надеюсь, я сделаю фанатов такими же счастливыми, как счастлив я оказаться здесь в этом клубе".



"На футбольном поле я бываю слега тихим, но я могу сказать, а также могу накричать. Но я очень сосредоточен на футболе, на победах и на том, чтобы все делать правильно, поэтому я говорю своими ногами. Но, конечно, разговаривать с парнями на поле важно".



"Думаю, это хороший проект для меня. Это хороший проект, чтобы я развивался как игрок и как человек. Помимо всего прочего, это также хороший город, и я определенно хочу улучшить свою игру и завоевать трофеи".



"Почеттино? У меня пока не было возможности поговорить с ним".



"Я немного поговорил с некоторыми из своих друзей по Парижу, с некоторыми из игроков насчет него. Они сказали мне, что он очень хороший тренер, и я в восторге от того, что буду работать с ним", — сообщил Нкунку официальному веб-сайту "Челси".