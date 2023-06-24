Нкунку пообещал "стараться изо всех сил" ради "Челси"
Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку пообещал, что будет стараться изо всех сил для достижения успеха со своим новым клубом.
И хотя об этом трансфере было известно несколько месяцев, "Челси" только на этой неделе официально подтвердил переход Нкунку из "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов.
Нкунку проявил себя настоящим бомбардиром в Лейпциге, и как раз такого игрока отчаянно не хватало "Челси" в минувшем сезоне. Кристофер надеется, что новый этап его карьеры будет не менее успешным.
"Могу сказать, что я трудолюбив. Я буду стараться изо всех сил ради клуба, ради фанатов и ради того, чтобы помочь команде завоевать трофеи и демонстрировать свой лучший футбол".
"Надеюсь, я сделаю фанатов такими же счастливыми, как счастлив я оказаться здесь в этом клубе".
"На футбольном поле я бываю слега тихим, но я могу сказать, а также могу накричать. Но я очень сосредоточен на футболе, на победах и на том, чтобы все делать правильно, поэтому я говорю своими ногами. Но, конечно, разговаривать с парнями на поле важно".
"Думаю, это хороший проект для меня. Это хороший проект, чтобы я развивался как игрок и как человек. Помимо всего прочего, это также хороший город, и я определенно хочу улучшить свою игру и завоевать трофеи".
"Почеттино? У меня пока не было возможности поговорить с ним".
"Я немного поговорил с некоторыми из своих друзей по Парижу, с некоторыми из игроков насчет него. Они сказали мне, что он очень хороший тренер, и я в восторге от того, что буду работать с ним", — сообщил Нкунку официальному веб-сайту "Челси".
24.06.2023 10:00
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Последние комментарии:
именно от Кристофера будет зависить если не всё, то очень и очень многое в новом сезоне, если у него получится Челси вернётся в ЛЧ, больше не на кого возлагать надежды, Стерлинг вряд ли заиграет лучше без Маунта, Хаверца и Ковачича рядом, ну может Энцо приободрится с приходом соотечествинника своего, Джеймс может оклемается наконец таки, хотя тоже вряд ли (если только ему имплантацию колен не сделают)
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