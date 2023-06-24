Гвардиол будет стоить "Сити" рекордные для защитника деньги

"Манчестер Сити", возможно, придется обновить мировой трансферный для защитника ради приглашения Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".

По информации ESPN, Гвардиол возглавляет шорт-лист "Сити" из игроков на замену Эмерику Лапорту, который задумывается об уходе из-за дефицита игровых минут в команде Хосепа Гвардиолы.



Однако близкий к "РБ Лейпциг" источник утверждает, что клуб Бундеслиги может попросить 100 млн. евро (86 млн. фунтов) за 21-летнего защитника сборной Хорватии.



Гвардиол только в сентябре заключил новый контракт, рассчитанный до 2027 года, поэтому "РБ Лейпциг" вправе устанавливать любую цену за Йошко.



Что касается Лапорта, то в завершившемся сезоне он проигрывал конкуренцию Рубену Диашу, Джону Стоунсу, Мануэлю Аканджи и Натану Аке, приняв участие только в 12 матчах Премьер-Лиги. Сейчас 29-летний игрок сборной Испании обдумывает имеющиеся у него варианты.