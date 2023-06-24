Гвардиол будет стоить "Сити" рекордные для защитника деньги

Йошко Гвардиол "Манчестер Сити", возможно, придется обновить мировой трансферный для защитника ради приглашения Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".

По информации ESPN, Гвардиол возглавляет шорт-лист "Сити" из игроков на замену Эмерику Лапорту, который задумывается об уходе из-за дефицита игровых минут в команде Хосепа Гвардиолы.

Однако близкий к "РБ Лейпциг" источник утверждает, что клуб Бундеслиги может попросить 100 млн. евро (86 млн. фунтов) за 21-летнего защитника сборной Хорватии.

Гвардиол только в сентябре заключил новый контракт, рассчитанный до 2027 года, поэтому "РБ Лейпциг" вправе устанавливать любую цену за Йошко.

Что касается Лапорта, то в завершившемся сезоне он проигрывал конкуренцию Рубену Диашу, Джону Стоунсу, Мануэлю Аканджи и Натану Аке, приняв участие только в 12 матчах Премьер-Лиги. Сейчас 29-летний игрок сборной Испании обдумывает имеющиеся у него варианты.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2023 09:00

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