"Тоттенхэм" добавил Бремера в свой шорт-лист

"Тоттенхэм" добавил Глейсона Бремера из "Ювентуса" в свой шорт-лист из центральных защитников.

"Тоттенхэм" уже проводил назад в "Барселону" Клемана Лангле после сезона аренды и собирается продать Давинсона Санчеса.



В сложившейся ситуации укрепление центра обороны является одной из приоритетных задач для нового главного тренера "шпор" Анге Постекоглу.



С переходом в "Тоттенхэм" связывают Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед" и Эдмонда Тапсоба из "Байера". Очередным именем в этом списке стал Бремер, сообщает The Telegraph.



Бремер находится на радаре у "Тоттенхэма" еще со времен выступлений за "Торино", откуда он отправился в "Ювентус" год назад.



Несмотря на неудачный для "Ювентуса" сезон, лично Бремер проявил себя с лучшей стороны, сыграв 30 матчей в Серии А. Вместе с этим 26-летний бразилец подорожал и сейчас оценивается в 50 миллионов фунтов.