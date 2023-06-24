Лукаку хочет только в "Интер"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку настаивает на своем возвращении в "Интер".

Именно в "Интере" Лукаку провел сезон 2022/23 на правах аренды. При этом Ромелу остается самым высокооплачиваемым игроком "Челси" с зарплатой в 325,000 фунтов в неделю.



"Челси" настроен освободить свою зарплатную ведомость от Лукаку, а клубы Саудовской Аравии выглядят единственными, кто могут позволить себе постоянный трансфер 30-летнего бельгийца.



Проблема для "Челси" в том, что Лукаку не хочет выступать в Саудовской Аравии и видит себя только в "Интере", даже если снова на правах аренды.



Как сообщает Evening Standard, сейчас стороны ищут выход из этой ситуации, но "Милан", которому тоже приписывают интерес к Лукаку, к "Челси" не обращался.



Со стороны "Интера" существует встречный интерес к защитникам "Челси" Сесару Аспиликуэте и Трево Чалобе, и это может стать ключом к достижению компромисса.