"Челси" снова отказался продать Маунта в МЮ и сделал контрпредложение

"Челси" отклонил третье предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке полузащитника Мейсона Маунта.

Указанное предложение в 55 миллионов фунтов "Юнайтед" направил в пятницу. Одновременно с этим "красные" предупредили "Челси", что готовы выйти из переговоров по Маунту, если в ответ вновь последует отказ.



На сей раз "Челси" не стал немедленно отвечать отказом, как в первом и втором случаях, но спустя несколько часов "синие" все же отреагировали на предложение "Юнайтед".



Как сообщает Sky Sports, ответ "Челси" остается отрицательным, но при этом лондонский клуб сделал контрпредложение, выразив готовность отпустить Маунта в "Юнайтед" за 58 млн. фунтов плюс 7 млн. фунтов в виде бонусов.



Ожидается, что пока "Юнайтед" не будет сворачивать переговоры с "Челси", однако "дьяволы" уже активно изучают альтернативные варианты по укреплению центра поля.



При этом сам Маунт заинтересован в переходе в "Юнайтед". У Мейсона остается только 12 месяцев по контракту с "Челси", и новая сделка выглядит невозможной.