"Челси" снова отказался продать Маунта в МЮ и сделал контрпредложение
"Челси" отклонил третье предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке полузащитника Мейсона Маунта.
Указанное предложение в 55 миллионов фунтов "Юнайтед" направил в пятницу. Одновременно с этим "красные" предупредили "Челси", что готовы выйти из переговоров по Маунту, если в ответ вновь последует отказ.
На сей раз "Челси" не стал немедленно отвечать отказом, как в первом и втором случаях, но спустя несколько часов "синие" все же отреагировали на предложение "Юнайтед".
Как сообщает Sky Sports, ответ "Челси" остается отрицательным, но при этом лондонский клуб сделал контрпредложение, выразив готовность отпустить Маунта в "Юнайтед" за 58 млн. фунтов плюс 7 млн. фунтов в виде бонусов.
Ожидается, что пока "Юнайтед" не будет сворачивать переговоры с "Челси", однако "дьяволы" уже активно изучают альтернативные варианты по укреплению центра поля.
При этом сам Маунт заинтересован в переходе в "Юнайтед". У Мейсона остается только 12 месяцев по контракту с "Челси", и новая сделка выглядит невозможной.
24.06.2023 06:00
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Украина засыпает, просыпается Россия
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А чё дыров молчит? От передоза откис?
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Ну че там, пирожина уже объявили агентом госдепс?
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Евгений Пригожин и сделал контрпредложение. Негоже
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BREAKING: Только что, на экстренном заседание Совбеза РФ президент Владимир Путин заявил, что "Главные цели СВО выполнены - все доступные унитазы вывезены. Теперь главная задача - Съебываемся! Кто последний, тот лох!"
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НУ и заебись. Такими темпами лучше отдать магу, Фреда и лямов 50 за Райса дубину, который более необходим, чем этот упырь
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Всегда говорил что ЧВК до добра не доведут, сейчасо они с тобой да, но в любой момент они могут повернуться против тебя. Сил и средств у них предостаточно. И управляет ими не Верховный Главнокомандующий а бизнесмен с амбициями Президента.
Ситуация в Ростове это всего лишь первый звоночек, то ли ещё будет...
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С детства за Вагнеровцев
Красавцы парни
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"Челси" снова отказался продать Маунта в МЮ и сделал контрпредложение
Источник: http://fapl.ru/posts/101157/?c=1
казлы, ну ничего, Евгений Пригожин всё расставит на свои места.
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лето и арбалеты
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есть кто с Ростова?
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Представляю, какой сейчас идёт сбой системы в ватных мозгах. Ведь для каждого второго Вагнер герои.
И бомбас Украина не домбила, и уже сами себя бомбят.
И вся кривая логика ложится на их искаженную реальность.
Кого слушать, кто прав, Пригожин не виноват.
К этому их жизнь явно не готовила.
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