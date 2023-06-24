"Челси" снова отказался продать Маунта в МЮ и сделал контрпредложение

Мейсон Маунт "Челси" отклонил третье предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке полузащитника Мейсона Маунта.

Указанное предложение в 55 миллионов фунтов "Юнайтед" направил в пятницу. Одновременно с этим "красные" предупредили "Челси", что готовы выйти из переговоров по Маунту, если в ответ вновь последует отказ.

На сей раз "Челси" не стал немедленно отвечать отказом, как в первом и втором случаях, но спустя несколько часов "синие" все же отреагировали на предложение "Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, ответ "Челси" остается отрицательным, но при этом лондонский клуб сделал контрпредложение, выразив готовность отпустить Маунта в "Юнайтед" за 58 млн. фунтов плюс 7 млн. фунтов в виде бонусов.

Ожидается, что пока "Юнайтед" не будет сворачивать переговоры с "Челси", однако "дьяволы" уже активно изучают альтернативные варианты по укреплению центра поля.

При этом сам Маунт заинтересован в переходе в "Юнайтед". У Мейсона остается только 12 месяцев по контракту с "Челси", и новая сделка выглядит невозможной.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2023 06:00

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  1. bmw-e34 24.06.2023 07:33 # bmw-e34
    Украина засыпает, просыпается Россия

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  2. bmw-e34 24.06.2023 07:28 # bmw-e34
    А чё дыров молчит? От передоза откис?

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  3. iskander8sg 24.06.2023 07:24 # iskander8sg
    Ну че там, пирожина уже объявили агентом госдепс?

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  4. pardew 24.06.2023 07:24 # pardew
    Евгений Пригожин и сделал контрпредложение. Негоже

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  5. bmw-e34 24.06.2023 07:24 # bmw-e34
    BREAKING: Только что, на экстренном заседание Совбеза РФ президент Владимир Путин заявил, что "Главные цели СВО выполнены - все доступные унитазы вывезены. Теперь главная задача - Съебываемся! Кто последний, тот лох!"

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  6. keane16 24.06.2023 07:21 # keane16
    НУ и заебись. Такими темпами лучше отдать магу, Фреда и лямов 50 за Райса дубину, который более необходим, чем этот упырь

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  7. ruschelsea 24.06.2023 07:14 # ruschelsea
    Всегда говорил что ЧВК до добра не доведут, сейчасо они с тобой да, но в любой момент они могут повернуться против тебя. Сил и средств у них предостаточно. И управляет ими не Верховный Главнокомандующий а бизнесмен с амбициями Президента.
    Ситуация в Ростове это всего лишь первый звоночек, то ли ещё будет...

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  8. keita 24.06.2023 07:13 # keita
    С детства за Вагнеровцев

    Красавцы парни

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  9. hammersmith 24.06.2023 06:26 # hammersmith
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Челси" снова отказался продать Маунта в МЮ и сделал контрпредложение

    Источник: http://fapl.ru/posts/101157/?c=1

    казлы, ну ничего, Евгений Пригожин всё расставит на свои места.

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  10. b84 24.06.2023 06:23 # b84
    лето и арбалеты

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  11. pardew 24.06.2023 06:08 # pardew
    есть кто с Ростова?

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  12. intellect 24.06.2023 06:05 # intellect
    Представляю, какой сейчас идёт сбой системы в ватных мозгах. Ведь для каждого второго Вагнер герои.
    И бомбас Украина не домбила, и уже сами себя бомбят.
    И вся кривая логика ложится на их искаженную реальность.
    Кого слушать, кто прав, Пригожин не виноват.
    К этому их жизнь явно не готовила.

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