Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта близок к переходу в "Интер".

Контракт Аспиликуэты с "Челси" должен был истечь только следующим летом, однако "синие" учли заслуги Сесара перед клубом и согласились расторгнуть с ним трудовой договор.



Это позволит Аспиликуэте свободным агентом отправиться в "Интер", с которым он уже согласовал условия контракта до 2025 года, сообщает talkSPORT.



За плечами у Аспиликуэты 12 сезонов выступлений на "Стэмфорд Бридж". После своего перехода из "Марселя" в 2012 году Сесар сыграл 508 матчей и забил 17 голов.



В течение этого времени 33-летний испанец выиграл с "Челси" два титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, две Лиги Европы, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.