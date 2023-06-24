Аспиликуэта близок к переходу в "Интер"

Сесар Аспиликуэта Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта близок к переходу в "Интер".

Контракт Аспиликуэты с "Челси" должен был истечь только следующим летом, однако "синие" учли заслуги Сесара перед клубом и согласились расторгнуть с ним трудовой договор.

Это позволит Аспиликуэте свободным агентом отправиться в "Интер", с которым он уже согласовал условия контракта до 2025 года, сообщает talkSPORT.

За плечами у Аспиликуэты 12 сезонов выступлений на "Стэмфорд Бридж". После своего перехода из "Марселя" в 2012 году Сесар сыграл 508 матчей и забил 17 голов.

В течение этого времени 33-летний испанец выиграл с "Челси" два титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, две Лиги Европы, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.


Метки Аспиликуэта, Интер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2023 00:05

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