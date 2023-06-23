"Борнмут" приобрел Джастина Клюйверта

"Борнмут" совершил свое первое приобретение этим летом, заручившись услугами вингера "Ромы" Джастина Клюйверта.

Сын легенды голландского футбола Патрика Клюйверта заключил с "Борнмутом" долгосрочный контракт, а сумма трансфера составила около 9.5 млн. фунтов.



Одновременно 24-летний Клюйверт стал первым новичком "вишенок" после назначения Андони Ираолы на должность главного тренера.



Как и свой знаменитый отец, Джастин является воспитанником "Аякса". Помимо Голландии и Италии, Клюйверт также успел поиграть за "РБ Лейпциг" в Германии, за "Ниццу" во Франции и за "Валенсию" в Испании.



Как раз в "Валенсии" Джастин и провел прошлый сезон на правах аренды из "Ромы", забив восемь голов в 29 матчах.