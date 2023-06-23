Рубен Невеш сменил "Вулверхэмптон" на "Аль-Хиляль"

Капитан "Вулверхэмптона" Рубен Невеш завершил свой переход в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Невеш выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Порту" в 2017. Рубен помог "волкам" всего за два года проделать путь из Чемпионшипа в Лигу Европы.



За эти шесть Лет Невеш сыграл 253 матча за "Вулверхэмптон", забив 30 голов.



В последние годы Невеша неоднократно связывали с переходом в какой-нибудь большой клуб, включая "Манчестер Юнайтед", однако 26-летний полузащитник сборной Португалии решил отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.



По информации Sky Sports, Невеш обошелся "Аль-Хилялю" в 47 миллионов фунтов. Это довольно хорошая цена, если учесть, что от контракта Рубена на "Молинью" оставалось только 12 месяцев.



Невеш стал рекордным приобретением в истории саудовского футбола, а заодно рекордной продажей "Вулверхэмптона", перекрыв трансфер Диогу Жоты в "Ливерпуль" за 41 млн. фунтов в 2020 году.