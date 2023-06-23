МЮ предложил 55 млн. фунтов за Маунта

Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" выдвинул свое третье предложение о покупке полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

Оба предыдущих предложения "Юнайтед" по Маунту в размере 40 и 50 миллионов фунтов были отклонены "Челси".



Как сообщает Sky Sports, новое предложение "Юнайтед" оценивается в 55 млн. фунтов, тогда как "Челси" хотел бы получить за своего воспитанника ближе к 65 млн. фунтов.



В то же время для "Юнайтед" есть определенный лимит, выше которого "красные дьяволы" платить не собираются как за игрока с истекающим через 12 месяцев контрактом.



Клуб с "Олд Траффорд" готов выйти из переговоров по 24-летнему англичанину, если третье предложение также будет отвергнуто "Челси".



The Telegraph отмечает, что два первых предложения "Юнайтед" были отклонены немедленно. На сей раз "Челси" своего ответа пока не дал.