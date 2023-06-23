МЮ предложил 55 млн. фунтов за Маунта
Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" выдвинул свое третье предложение о покупке полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.
Оба предыдущих предложения "Юнайтед" по Маунту в размере 40 и 50 миллионов фунтов были отклонены "Челси".
Как сообщает Sky Sports, новое предложение "Юнайтед" оценивается в 55 млн. фунтов, тогда как "Челси" хотел бы получить за своего воспитанника ближе к 65 млн. фунтов.
В то же время для "Юнайтед" есть определенный лимит, выше которого "красные дьяволы" платить не собираются как за игрока с истекающим через 12 месяцев контрактом.
Клуб с "Олд Траффорд" готов выйти из переговоров по 24-летнему англичанину, если третье предложение также будет отвергнуто "Челси".
The Telegraph отмечает, что два первых предложения "Юнайтед" были отклонены немедленно. На сей раз "Челси" своего ответа пока не дал.
23.06.2023 21:00
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Ходили слухи шо он портил воздух в раздевалке Чорли. В прямом смысле, пердел, вонь стояло как на фапли в присутствие наркота. Так шо в скам его возьмут за милую душу тк Погба перестал дристать, а Маунт самый подходящий вариант для любителей понюхать пердеж.
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По сути он просто добротный игрок подающий надежды, но нестабильный. Челси надо уступить и пусть Тен Хаг с ним возится, в МЮ любят таких характерных)
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Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ.
Об этом сообщил Пригожин.
кляті хохли (с)
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Думаю, за 55 продадут
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О, эксперты собрались :)
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Типа финалочка?
Не продадут сейчас, через год свободным уйдет.
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Станет вторым Донни ван де Днище.
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Если он планирует убить свою карьеру и ничего не добиться, то переход в скам - самое то.
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