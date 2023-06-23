МЮ предложил 55 млн. фунтов за Маунта

Мейсон Маунт Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" выдвинул свое третье предложение о покупке полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

Оба предыдущих предложения "Юнайтед" по Маунту в размере 40 и 50 миллионов фунтов были отклонены "Челси".

Как сообщает Sky Sports, новое предложение "Юнайтед" оценивается в 55 млн. фунтов, тогда как "Челси" хотел бы получить за своего воспитанника ближе к 65 млн. фунтов.

В то же время для "Юнайтед" есть определенный лимит, выше которого "красные дьяволы" платить не собираются как за игрока с истекающим через 12 месяцев контрактом.

Клуб с "Олд Траффорд" готов выйти из переговоров по 24-летнему англичанину, если третье предложение также будет отвергнуто "Челси".

The Telegraph отмечает, что два первых предложения "Юнайтед" были отклонены немедленно. На сей раз "Челси" своего ответа пока не дал.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2023 21:00

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  1. liverpo0ol 23.06.2023 21:25 # liverpo0ol
    Ходили слухи шо он портил воздух в раздевалке Чорли. В прямом смысле, пердел, вонь стояло как на фапли в присутствие наркота. Так шо в скам его возьмут за милую душу тк Погба перестал дристать, а Маунт самый подходящий вариант для любителей понюхать пердеж.

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  2. alexomck 23.06.2023 21:24 # alexomck
    По сути он просто добротный игрок подающий надежды, но нестабильный. Челси надо уступить и пусть Тен Хаг с ним возится, в МЮ любят таких характерных)

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  3. kos9k 23.06.2023 21:23 # kos9k
    Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ.

    Об этом сообщил Пригожин.

    кляті хохли (с)

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  4. takernotagiver 23.06.2023 21:17 # takernotagiver
    Думаю, за 55 продадут

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  5. suddenly 23.06.2023 21:11 # suddenly
    О, эксперты собрались :)

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  6. alexomck 23.06.2023 21:07 # alexomck
    Типа финалочка?
    Не продадут сейчас, через год свободным уйдет.

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  7. brown-ale 23.06.2023 21:07 # brown-ale
    Станет вторым Донни ван де Днище.

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  8. hachidlo 23.06.2023 21:02 # hachidlo
    Если он планирует убить свою карьеру и ничего не добиться, то переход в скам - самое то.

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