"Челси" готов продать Ампаду за 12 млн. фунтов

Итан Ампаду "Челси" готов продать полузащитника Итана Ампаду за 12 миллионов фунтов.

Сезон 2022/23 Ампаду провел в аренде в "Специи", где исполнял ключевую роль, забив один гол и отдав одну результативную передачу в 32 матчах Серии А.

"Специя" была бы счастлива сохранить Ампаду, однако вылет из Серии А делает постоянный трансфер Итана в итальянский клуб невозможным.

Как сообщает Evening Standard, Ампаду нет места в планах нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, и "синие" собираются продать Итана, учитывая его истекающий через 12 месяцев контракт.

Утверждается, что "Челси" уже начинает получать предложения по 22-летнему игроку сборной Уэльса, который вызывает интерес у клубов Италии, Испании и Англии.

Помимо 12 млн. фунтов, "Челси" также хочет получить право на долю от последующей перепродажи Ампаду.


Метки Ампаду, Специя, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2023 20:00

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  1. m777 23.06.2023 20:07 # m777
    Лучше пусть остаётся и вместе с Членсе в ЧШ летит. Опыт в этом набрался парень

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