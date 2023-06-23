"Бернли" приобрел Дару О'Ши
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" объявил о приобретении центрального защитника "Вест Бромвича" Дары О'Ши.
О'Ши обошелся "Бернли" в 7 миллионов фунтов, заключив с "бордовыми" контракт до лета 2027.
К своим 24 годам О'Ши сыграл свыше 100 матчей за "Вест Бромвич", а также 19 раз надевал футболку сборной Ирландии.
Официально дебютировать за свою новую команду Дара сможет в матче первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 11 августа.
"Замечательно приветствовать Дару в "Бернли". Мы знаем, что он может сыграть большую роль в развитии нашего футбольного клуба. Он силен в обороне, уверенно подключается вперед и является лидером с опытом и знаниями игры на высочайшем уровне".
"Дара станет отличным дополнением к нашему составу, и нам не терпится начать работать с ним", — сообщил главный тренер "Бернли" Венсан Компани.
23.06.2023 19:00
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