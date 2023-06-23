"Ньюкасл" согласовал покупку Тонали

"Ньюкасл" полностью согласовал приобретение полузащитника "Милана" и сборной Италии Сандро Тонали.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Милан" согласился отпустить Тонали в "Ньюкасл" за 70 миллионов евро (60 млн. фунтов). Также "россонери" будет положена доля с последующей перепродажи Сандро "сороками".



При этом сам Тонали уже согласовал с "Ньюкаслом" условия личного контракта до 2029 года. Сандро будет получать на "Сент-Джеймс Парк" 7 млн. евро в год (6 млн. фунтов) плюс 2 млн. евро (1.7 млн. фунтов) бонусами.



В данный момент стороны готовят документы к подписанию. 23-летний Тонали станет рекордной продажей среди итальянских игроков за все времена.