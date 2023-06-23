"Юнайтед" вступил в переговоры с "Интером" насчет Онана
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Интером" о покупке голкипера Андре Онана.
Перед тем, как стартовали переговоры двух клубов, Онана встретился с представителями "Юнайтед" в офисе на "Олд Траффорд", утверждает Evening Standard.
"Юнайтед" рассматривает Онана на замену своему первому номеру Давиду Де Хеа, чей контракт истекает в конце июня и едва ли будет продлен.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг прекрасно знаком с Онана по совместной работе в "Аяксе", где они завоевали три титула Эредивизии и добирались до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги Чемпионов.
Сам Онана готов отправиться в Премьер-Лигу, однако в данный момент "Интер" оценивает 27-летнего камерунца в 50 миллионов фунтов.
23.06.2023 17:00
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