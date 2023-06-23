"Юнайтед" вступил в переговоры с "Интером" насчет Онана

Эрик Тен Хаг и Андре Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Интером" о покупке голкипера Андре Онана.

Перед тем, как стартовали переговоры двух клубов, Онана встретился с представителями "Юнайтед" в офисе на "Олд Траффорд", утверждает Evening Standard.

"Юнайтед" рассматривает Онана на замену своему первому номеру Давиду Де Хеа, чей контракт истекает в конце июня и едва ли будет продлен.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг прекрасно знаком с Онана по совместной работе в "Аяксе", где они завоевали три титула Эредивизии и добирались до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги Чемпионов.

Сам Онана готов отправиться в Премьер-Лигу, однако в данный момент "Интер" оценивает 27-летнего камерунца в 50 миллионов фунтов.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 531



Поиск: