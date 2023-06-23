Премьер-Лига потребовала объяснений от "Челси" насчет Саудовской Аравии

Премьер-Лига потребовала гарантий того, что Суверенный фонд Саудовской Аравии не владеет "Челси".

Потратив свыше 600 миллионов фунтов за два предыдущих трансферных окна и не попав в еврокубки на будущий сезон, "Челси" оказался в сложной ситуации касательно соблюдения правил финансового фейр-плей.



Руку помощи Тодду Бели и его партнерам, владеющим "Челси", протянули саудиты, которые принялись за баснословные деньги приглашать к себе игроков, которые не входят в планы нового главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.



Эта ситуация насторожила Премьер-Лигу, потому что известно, что владеющий "Ньюкаслом" Суверенный фонд Саудовской Аравии является крупным инвестором компании Бели Clearlake Capital.



По информации The Telegraph, Премьер-Лига в письменном виде потребовала объяснений от Бели и партнеров насчет их связи с Суверенным фондом Саудовской Аравии.



Бели и его соратники предоставили подробную информацию, которая позволила боссам Премьер-Лиги убедиться, что никакого конфликта интересов здесь нет.