Премьер-Лига потребовала объяснений от "Челси" насчет Саудовской Аравии

Владельцы Челси Премьер-Лига потребовала гарантий того, что Суверенный фонд Саудовской Аравии не владеет "Челси".

Потратив свыше 600 миллионов фунтов за два предыдущих трансферных окна и не попав в еврокубки на будущий сезон, "Челси" оказался в сложной ситуации касательно соблюдения правил финансового фейр-плей.

Руку помощи Тодду Бели и его партнерам, владеющим "Челси", протянули саудиты, которые принялись за баснословные деньги приглашать к себе игроков, которые не входят в планы нового главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.

Эта ситуация насторожила Премьер-Лигу, потому что известно, что владеющий "Ньюкаслом" Суверенный фонд Саудовской Аравии является крупным инвестором компании Бели Clearlake Capital.

По информации The Telegraph, Премьер-Лига в письменном виде потребовала объяснений от Бели и партнеров насчет их связи с Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Бели и его соратники предоставили подробную информацию, которая позволила боссам Премьер-Лиги убедиться, что никакого конфликта интересов здесь нет.


Метки Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 736

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 23.06.2023 16:22 # quavo
    За кого там баснословное бабло выволили ? За зиеша 10 или за менди 15??

    (ответить)

  2. pardew 23.06.2023 16:15 # pardew
    Щель - теперь фарм клуб Ньюкасла?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: