МЮ готовит финальное предложение по Маунту

"Манчестер Юнайтед" направит насчет полузащитника "Челси" Мейсона Маунта свое третье предложение, которое обещает стать финальным.

Ранее в июне "Челси" отказался продать Маунта в "Юнайтед" за 40 и 50 миллионов фунтов, оценив своего воспитанника в 70 млн. фунтов.



Как сообщает BBC, в третий раз "Юнайтед" предложит 55 млн. фунтов. Одновременно "красные дьяволы" предупредят своих коллег из Лондона, что выйдут из переговоров, если "оффер" не будет принят.



"Юнайтед" находит установленную за Маунта цену завышенной и не готов переплачивать. Мейсон весьма невыразительно отыграл сезон 2022/23, а вдобавок отказывается от продления своего истекающего через 12 месяцев контракта.



В "Юнайтед" уверены, что Маунт хочет продолжить карьеру в их клубе. Согласование условий личного контракта не видится для "дьяволов" проблемой.