Капитан "Виллы" заключил новый контракт до 2027 года

Капитан "Астон Виллы" Джон Макгинн заключил с бирмингемским клубом новый контракт до 2027 года.

28-летний Макгинн выступает за "Виллу" после своего перехода из "Хиберниана" в 2018 году. В 2019 году Джон помог своему клубу выйти в Премьер-Лигу, забив гол в финале плей-офф Чемпионшипа против "Дерби".



Прошлым летом шотландский полузащитник был назван капитаном "Виллы", сыграв 36 матчей во всех соревнованиях в сезоне 2022/23.



"Если мы продолжим выступать, как во второй половине этого сезона, то нет причин, почему мы не сможем сражаться за трофеи".



"Это то, к чему клуб должен стремиться. Мы снова должны стать успешными — выступление в еврокубках является частью этого, но клуб нуждается в трофеях. Фанаты жаждут этого", — сообщил Макгинн.