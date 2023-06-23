Мареска объяснил, почему променял "Сити" на "Лестер"

Главный тренер "Лестера" Энцо Мареска объяснил, почему он оставил "Манчестер Сити" ради работы в Чемпионшипе.

Исполняя роль ассистента Хосепа Гвардиолы, Мареска едва отпраздновал с "Сити" завоевание требла.



А на прошлой неделе Энцо был назначен главным тренером "Лестера", который покинул Премьер-Лигу по итогам сезона 2022/23.



43-летний итальянец признается, что всегда хотел стать самостоятельным специалистом и сейчас предпринимает вторую попытку, ранее провалившись в "Парме".



"С самого первого момента Пеп знал, что я по-настоящему хочу стать главным тренером. Он знал, что я считаю его лучшим тренером в мире и что я пришел в "Сити", чтобы помогать ему и работать вместе с ним. Но он всегда поощрял меня продолжать развиваться", — сообщил Мареска The Telegraph.