"Фулхэм" лидирует в борьбе за Уорд-Проуза

"Фулхэм" лидирует в борьбе за капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.

Всю свою карьеру до сих пор Уорд-Проуз провел в "Саутгемптоне", а от его контракта остается еще три года, однако вылет "святых" из Премьер-Лиги подталкивает Джеймса к смене клуба.



На 28-летнего Уорд-Проуза существует высокий спрос в Премьер-Лиге, но сам Джеймс считает, что игровой стиль главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы подходит ему лучше всего.



Как сообщает The Independent, "Фулхэму" придется выложить около 30 миллионов фунтов за Уорд-Проуза, который может заменить у "дачников" Жоау Палинью.



Палинью в свою очередь связывают с переходом в "Вест Хэм", который рассматривает Жоау на замену своему капитану Деклану Райсу.