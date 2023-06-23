"Вест Хэм" добавил Закариа в свой шорт-лист

Полузащитник "Ювентуса" Денис Закариа может вернуться в Премьер-Лигу на следующий сезон с помощью "Вест Хэма".

Напомним, сезон 2022/23 Закариа провел за "Челси" на правах аренды из "Ювентуса". Денис сыграл только 11 матчей за "синих" во всех соревнованиях, включая пять выходов в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Несмотря на столь ограниченную роль в "Челси", Закариа удалось произвести впечатление на "Вест Хэм", который добавил Дениса в свой шорт-лист на замену Деклану Райсу.



В этом шорт-листе также значатся Эдсон Альварес из "Аякса" и Жоау Палинья из "Фулхэма", сообщает Daily Mail.



В Турине у Закариа остается еще три года по контракту, однако "Ювентус" открыт к продаже 26-летнего игрока сборной Швейцарии в это трансферное окно.