Джексон летит на медобследование в "Челси"

Николя Джексон Нападающий "Вильярреала" Николя Джексон прилетает в Лондон в пятницу, чтобы завершить свой переход в "Челси".

"Челси" уже согласовал условия личного контракта с Джексоном и собирается выплатить прописанные в трудовом договоре Николя с "Вильярреалом" отступные в 30 миллионов фунтов.

Переговоры с испанской стороной о структуре платежей продолжаются, однако никаких проблем не ожидается, и поэтому 22-летний сенегалец получил зеленый свет на поездку в Лондон.

Как сообщает Evening Standard, "Челси" избрал Джексона в качестве более доступной альтернативы Виктору Осимхену из "Наполи". Помимо Николя, "синие" уже завершили приобретение нападающего Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг", а Кай Хаверц, Ромелу Лукаку и Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно покинут "Стэмфорд Бридж" этим летом.


Метки Вильярреал, Джексон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. nietzsche 23.06.2023 11:07 # nietzsche
    Больше всех забил в топ 5 лигах до 21 года включитльно, авось выйдет что то толковое

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  2. felix-the-cat 23.06.2023 10:43 # felix-the-cat
    Хорошее усиление для 12 места)))

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  3. quavo 23.06.2023 10:14 # quavo
    Топари едут в синюю помойку

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