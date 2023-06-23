Джексон летит на медобследование в "Челси"
Нападающий "Вильярреала" Николя Джексон прилетает в Лондон в пятницу, чтобы завершить свой переход в "Челси".
"Челси" уже согласовал условия личного контракта с Джексоном и собирается выплатить прописанные в трудовом договоре Николя с "Вильярреалом" отступные в 30 миллионов фунтов.
Переговоры с испанской стороной о структуре платежей продолжаются, однако никаких проблем не ожидается, и поэтому 22-летний сенегалец получил зеленый свет на поездку в Лондон.
Как сообщает Evening Standard, "Челси" избрал Джексона в качестве более доступной альтернативы Виктору Осимхену из "Наполи". Помимо Николя, "синие" уже завершили приобретение нападающего Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг", а Кай Хаверц, Ромелу Лукаку и Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно покинут "Стэмфорд Бридж" этим летом.
23.06.2023 10:00
Просмотров: 530
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Больше всех забил в топ 5 лигах до 21 года включитльно, авось выйдет что то толковое
(ответить)
Хорошее усиление для 12 места)))
(ответить)
Топари едут в синюю помойку
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий