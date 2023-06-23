Партей договорился с "Ювентусом"

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей близок к переходу в "Ювентус".

Ранее на текущей неделе стало известно, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета планирует избавиться от Партея этим летом, а представители Томаса уже ведут переговоры с лондонским клубом об условиях расставания.



Также сообщалось, что Партея манят в Саудовскую Аравию, однако Sky Sport Italia утверждает, что Томас отвергнет интерес с Ближнего Востока ради возможности поиграть в Серии А.



30-летний ганец уже согласовал условия личного контракта на три года с "Ювентусом", которому он обойдется в 15-17 миллионов фунтов.



Партей представляет "Арсенал" после своего перехода из "Атлетико" в октябре 2020. С тех пор Томас сыграл 99 матчей за "канониров", забив пять голов и отдав четыре результативные передачи.