"Аль-Хиляль" готов платить Силве 75 млн. фунтов в год
"Аль-Хиляль" прикладывает огромные усилия, чтобы уговорить полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву на переезд в Саудовскую Аравию.
По информации Daily Mail, бюджет "Аль-Хиляля" позволяет предложить Силве многолетний контракт стоимостью 75 миллионов фунтов в год.
"Аль-Хиляль" делает все возможное, чтобы убедить Бернарду отвергнуть интерес ПСЖ с "Барселоной" и присоединиться к плеяде звездных игроков, направляющихся в саудовскую лигу.
В данный момент Силва все еще размышляет над своим будущим. Бернарду едва оформил с "Сити" требл, но знает, что "горожане" уже договорились о покупке полузащитника "Челси" Матео Ковачича, а также сражаются за капитана "Вест Хэма" Деклана Райса.
"Аль-Хилялю" пришлось бы потратиться не только на контракт Силвы, но и на компенсацию "Сити", потому что год назад "горожане" оценивали 28-летнего португальца в 70 млн. фунтов.
23.06.2023 08:00
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Ебать ну за 75 в год можно и завязать с футболом
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