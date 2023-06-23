"Аль-Хиляль" готов платить Силве 75 млн. фунтов в год

"Аль-Хиляль" прикладывает огромные усилия, чтобы уговорить полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву на переезд в Саудовскую Аравию.

По информации Daily Mail, бюджет "Аль-Хиляля" позволяет предложить Силве многолетний контракт стоимостью 75 миллионов фунтов в год.



"Аль-Хиляль" делает все возможное, чтобы убедить Бернарду отвергнуть интерес ПСЖ с "Барселоной" и присоединиться к плеяде звездных игроков, направляющихся в саудовскую лигу.



В данный момент Силва все еще размышляет над своим будущим. Бернарду едва оформил с "Сити" требл, но знает, что "горожане" уже договорились о покупке полузащитника "Челси" Матео Ковачича, а также сражаются за капитана "Вест Хэма" Деклана Райса.



"Аль-Хилялю" пришлось бы потратиться не только на контракт Силвы, но и на компенсацию "Сити", потому что год назад "горожане" оценивали 28-летнего португальца в 70 млн. фунтов.