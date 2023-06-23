"Тоттенхэм" стал фаворитом в борьбе за Мэддисона

"Тоттенхэм" стал фаворитом в борьбе за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.

Уход Мэддисона из "Лестера" этим летом выглядит неминуемым, учитывая вылет "лис" из Премьер-Лиги и оставшийся срок в 12 месяцев по контракту Джеймса.



Ранее этим летом серьезный интерес к Мэддисону также проявлял "Ньюкасл", однако The Guardian утверждает, что теперь в приоритете у "сорок" другие игроки.



Таким образом, это позволило "Тоттенхэму" перехватить лидерство в борьбе за Мэддисона, причем недавно "шпоры" уже сделали совместное предложение о покупке Джеймса и вингера Харви Барнса, но "Лестер" ответил на него отказом.



А вот со своим следующим предложением по Мэддисону, "Тоттенхэм" может подождать — "шпоры" чувствуют, что время на их стороне.