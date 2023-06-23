"Тоттенхэм" стал фаворитом в борьбе за Мэддисона

Джеймс Мэддисон "Тоттенхэм" стал фаворитом в борьбе за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.

Уход Мэддисона из "Лестера" этим летом выглядит неминуемым, учитывая вылет "лис" из Премьер-Лиги и оставшийся срок в 12 месяцев по контракту Джеймса.

Ранее этим летом серьезный интерес к Мэддисону также проявлял "Ньюкасл", однако The Guardian утверждает, что теперь в приоритете у "сорок" другие игроки.

Таким образом, это позволило "Тоттенхэму" перехватить лидерство в борьбе за Мэддисона, причем недавно "шпоры" уже сделали совместное предложение о покупке Джеймса и вингера Харви Барнса, но "Лестер" ответил на него отказом.

А вот со своим следующим предложением по Мэддисону, "Тоттенхэм" может подождать — "шпоры" чувствуют, что время на их стороне.


Метки Лестер, Мэддисон, Ньюкасл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2023 07:00

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