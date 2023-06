Светская хроника за пятницу

Мохамеда Салаха тоже позвали в Саудовскую Аравию. Агент Андре Онана встретился с "Манчестер Юнайтед". "Милан" может побороться за Ромелу Лукаку. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал очередной целью саудовских клубов. (Four Four Two)



Агент голкипера "Интера" Андре Онана провел встречу с "Манчестер Юнайтед" в четверг. (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" предложил своему бывшему наставнику Жозе Моуриньо забрать полузащитника Донни Ван де Бека в "Рому". (Metro)



"Юнайтед" готовит третье предложение о покупке полузащитника "Челси" Мейсона Маунта. (Sky Sports)



Дортмундская "Боруссия" готова заплатить "Юнайтед" 13 миллионов фунтов за плеймейкера Ганнибала Межбри. (Manchester Evening News)



Также "Боруссии" нужен полузащитник "Манчестер Сити" Коул Палмер. (Bild)



"Бавария" готова предложить двухлетний контракт защитнику "Сити" Кайлу Уолкеру. (Bild)



"Сити" близок к покупке капитана "Вест Хэма" Деклана Райса, который должен заменить на "Этихад" Илкая Гюндогана. (Di Marzio)



"Арсенал" манит Райса капитанской повязкой. (Daily Mail)



Нападающий "Челси" Кай Хаверц пройдет медобследование в "Арсенале" в этот уикенд. (Sky Sports)



"Челси" практически согласовал условия личного контракта с Мойсесом Кайседо, но свое предложение о покупке эквадорского полузащитника пока не выдвигал "Брайтону". (Fabrizio Romano)



"Милан" может вступить в борьбу за нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. (La Gazzetta dello Sport)



"Вингер "Ромы" Джастин Клюйверт направляется на медобследование в "Борнмут", который заплатит за 24-летнего голландца 9.5 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



Другое



Юрген Клопп не оставит "Ливерпуль" ради работы главным тренером сборной Германии. (Daily Mirror))



Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва получил выгодное предложение из Саудовской Аравии. (i Sport)



Нападающий "Юнайтед" Мейсон Гринвуд занимается с персональным тренером. (The Sun)



Игроки сборной Англии Трент Александер-Арнольд, Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд посетили Неделю моды в Париже. (The Sun)