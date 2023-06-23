Райс предпочитает "Арсенал", а не "Сити"

Деклан Райс по-прежнему настроен перейти в "Арсенал", несмотря на решение "Манчестер Сити" вступить в борьбу за капитана "Вест Хэма".

Ранее днем стало известно, что "Сити" собирается сделать свое стартовое предложение по Райсу, за которого "Вест Хэм" хочет получить минимум 100 миллионов фунтов.



"Сити" обладает финансовой мощью перебить любое предложение "Арсенала", который к настоящему моменту предпринял уже две неудачные попытки переманить 24-летнего полузащитника сборной Англии.



По информации The Guardian, Райс побеседовал с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой ближе к концу сезона, однако Деклан по-прежнему склоняется к варианту с "Арсеналом".



Райс чувствует, что в "Арсенале" его шансы играть регулярно будут выше, вдобавок так он сможет остаться в Лондоне. Деклан только в прошлом году стал отцом и не горит желанием перевозить свою молодую семью.



Кроме того, Райс восхищается футболом главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, и согласование условий личного характера не видится проблемой. Поэтому главное препятствие для "канониров" — это достижение компромисса с "Вест Хэмом" о стоимости Деклана.