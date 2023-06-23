Райс предпочитает "Арсенал", а не "Сити"

Деклан Райс Деклан Райс по-прежнему настроен перейти в "Арсенал", несмотря на решение "Манчестер Сити" вступить в борьбу за капитана "Вест Хэма".

Ранее днем стало известно, что "Сити" собирается сделать свое стартовое предложение по Райсу, за которого "Вест Хэм" хочет получить минимум 100 миллионов фунтов.

"Сити" обладает финансовой мощью перебить любое предложение "Арсенала", который к настоящему моменту предпринял уже две неудачные попытки переманить 24-летнего полузащитника сборной Англии.

По информации The Guardian, Райс побеседовал с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой ближе к концу сезона, однако Деклан по-прежнему склоняется к варианту с "Арсеналом".

Райс чувствует, что в "Арсенале" его шансы играть регулярно будут выше, вдобавок так он сможет остаться в Лондоне. Деклан только в прошлом году стал отцом и не горит желанием перевозить свою молодую семью.

Кроме того, Райс восхищается футболом главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, и согласование условий личного характера не видится проблемой. Поэтому главное препятствие для "канониров" — это достижение компромисса с "Вест Хэмом" о стоимости Деклана.




Метки Арсенал, Вест Хэм, Манчестер Сити, Райс

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2023 00:05

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  1. tot35 23.06.2023 01:18 # tot35
    Сосити своего добились уже. Скорее всего теперь они развалятся или их развалят) так что смело без раздумий...

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  2. superglor 23.06.2023 00:33 # superglor
    Это была проверка на натурала, но паренек оказался настоящим заднеприводным. В Сити такие не нужны, пронесло нас, пусть долбится сколько влезет.

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  3. prideoflondon 23.06.2023 00:26 # prideoflondon
    Ну тут реально два момента, то что он может остаться в Лондоне и просто сменить команду, и то что игровой практики в арсенале будет больше. Но все же МС сейчас топчик.

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  4. sayanara 23.06.2023 00:12 # sayanara
    Один клуб лучше другого. Ну сити хотя бы уже с чашкой. А сосонал это блять настолько позорный клуб, шо пздц

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