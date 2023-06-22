"Саутгемптон" потребует 50 млн. фунтов за Лавиа
"Саутгемптон" потребует 50 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в полузащитнике Ромео Лавиа.
Ожидается, что Лавиа покинет "Саутгемптон" после всего одного сезона. Ромео проявил себя с лучшей стороны, но "святые" вылетели из Премьер-Лиги.
Огромный интерес к Лавиа проявляет "Арсенал", который прощается с Гранитом Джакой и Томасом Партеем, но также Ромео сватают в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".
Как сообщает talkSPORT, "Саутгемптон" считает Лавиа одним из своих самых ценных активов и готов потребовать 50 млн. фунтов за 19-летнего бельгийца.
Стоит отметить, что 20 процентами от суммы продажи Лавиа "Саутгемптону" придется поделиться с "Манчестер Сити", у которого Ромео и был куплен год назад за 12.5 млн. фунтов.
22.06.2023 23:00
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