"Саутгемптон" потребует 50 млн. фунтов за Лавиа

"Саутгемптон" потребует 50 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в полузащитнике Ромео Лавиа.

Ожидается, что Лавиа покинет "Саутгемптон" после всего одного сезона. Ромео проявил себя с лучшей стороны, но "святые" вылетели из Премьер-Лиги.



Огромный интерес к Лавиа проявляет "Арсенал", который прощается с Гранитом Джакой и Томасом Партеем, но также Ромео сватают в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".



Как сообщает talkSPORT, "Саутгемптон" считает Лавиа одним из своих самых ценных активов и готов потребовать 50 млн. фунтов за 19-летнего бельгийца.



Стоит отметить, что 20 процентами от суммы продажи Лавиа "Саутгемптону" придется поделиться с "Манчестер Сити", у которого Ромео и был куплен год назад за 12.5 млн. фунтов.