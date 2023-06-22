Каррагер встревожен тем, что Силва может уехать в Саудовскую Аравию

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что встревожен слухами о возможном переезде полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы в Саудовскую Аравию.

Этим летом саудиты не жалеют никаких денег на игроков, которые ярко себя проявили в Европе или Премьер-Лиге, но карьеры которых близятся концу.



Однако Каррагер спешит напомнить, что Силве только 28 лет, и если игрок такого уровня, далекий от завершения карьеры, тоже уедет в Саудовскую Аравию, это может стать тревожным сигналом для Премьер-Лиги и УЕФА.



"Бернарду Силва находится в расцвете сил, и он был одним из лучших игроков в Европе за последние пять лет!"



"Я не переживал, когда Саудовская Лига приглашала игроков, которым за 30, и игроков, чей уровень ниже элитного (Рубен Невеш), но если они получат Силву, это все изменит".



"Саудиты забрали гольф, забрали большие боксерские поединки, а теперь они хотят забрать футбол. Это отмывание денег через спорт нужно остановить!" — написал Каррагер в социальных сетях.