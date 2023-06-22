"Челси" купил "Страсбур"

Страсбур "Челси" купил контрольный пакет акций французского клуба "Страсбур".

По информации The Guardian, доля "Челси" близка к 100 процентам и обошлась "синим" примерно в 75 миллионов евро (65 млн. фунтов).

Таким образом, с этой сделки "Челси" начинает строить свою империю клубов, как это анонсировал ранее в этом году совладелец "синих" Тодд Бели.

Отметим, что изначально "Челси" хотел ограничиться покупкой миноритарной доли в "Страсбуре, однако затем "синие" решили, что хотят получить полный контроль на французским клубом.

"Эта стратегическая инвестиция расширит наше присутствие в европейском футболе, помимо владения "Челси". Мы верим, что это создаст огромные возможности, чтобы делиться знаниями и опытом", — говорится в заявлении родительской компании "Челси" BlueCo.


Метки Страсбур, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2023 21:00

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  1. jirrort 22.06.2023 21:53 # jirrort
    Императорси захватит этот мир.

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  2. offfred 22.06.2023 21:44 # offfred
    А
    Амбиции

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  3. skydreams 22.06.2023 21:28 # skydreams
    Збс, ой как заебись!

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  4. closer 22.06.2023 21:27 # closer
    Не внушают доверия эти поглощения футбольных клубов, это сговор чистой воды и рабство с современным лицом

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  5. alexomck 22.06.2023 21:26 # alexomck
    надо было Брайтон покупать, скупой платит дважды

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  6. ganinilyha 22.06.2023 21:07 # ganinilyha
    Челсбур

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  7. goey 22.06.2023 21:07 # goey
    Началось..

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