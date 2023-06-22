"Челси" купил "Страсбур"

"Челси" купил контрольный пакет акций французского клуба "Страсбур".

По информации The Guardian, доля "Челси" близка к 100 процентам и обошлась "синим" примерно в 75 миллионов евро (65 млн. фунтов).



Таким образом, с этой сделки "Челси" начинает строить свою империю клубов, как это анонсировал ранее в этом году совладелец "синих" Тодд Бели.



Отметим, что изначально "Челси" хотел ограничиться покупкой миноритарной доли в "Страсбуре, однако затем "синие" решили, что хотят получить полный контроль на французским клубом.



"Эта стратегическая инвестиция расширит наше присутствие в европейском футболе, помимо владения "Челси". Мы верим, что это создаст огромные возможности, чтобы делиться знаниями и опытом", — говорится в заявлении родительской компании "Челси" BlueCo.