"Челси" купил "Страсбур"
"Челси" купил контрольный пакет акций французского клуба "Страсбур".
По информации The Guardian, доля "Челси" близка к 100 процентам и обошлась "синим" примерно в 75 миллионов евро (65 млн. фунтов).
Таким образом, с этой сделки "Челси" начинает строить свою империю клубов, как это анонсировал ранее в этом году совладелец "синих" Тодд Бели.
Отметим, что изначально "Челси" хотел ограничиться покупкой миноритарной доли в "Страсбуре, однако затем "синие" решили, что хотят получить полный контроль на французским клубом.
"Эта стратегическая инвестиция расширит наше присутствие в европейском футболе, помимо владения "Челси". Мы верим, что это создаст огромные возможности, чтобы делиться знаниями и опытом", — говорится в заявлении родительской компании "Челси" BlueCo.
22.06.2023 21:00
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Императорси захватит этот мир.
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А
Амбиции
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Збс, ой как заебись!
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Не внушают доверия эти поглощения футбольных клубов, это сговор чистой воды и рабство с современным лицом
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надо было Брайтон покупать, скупой платит дважды
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Челсбур
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Началось..
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