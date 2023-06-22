"Ньюкасл" в считанных днях от покупки Тонали

Сандро Тонали "Ньюкасл" надеется в ближайшие дни обновить свой трансферный рекорд покупкой полузащитника "Милана" Сандро Тонали.

Пока что самым дорогостоящим приобретением в истории "Ньюкасла" является нападающий Александер Исак, чье приглашение из "Реал Сосьедад" прошлым летом обошлось "сорокам" в 60 млн. фунтов.

Однако уже в ближайшие дни этот ярлык рекордного приобретения у Исака может отобрать Тонали, на которого "Ньюкасл" переключился после неудачных попыток договориться о компенсации за Николо Бареллу из "Интера".

По информации The Independent, спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт уже находится в Италии и ведет переговоры об условиях сделки по 23-летнему Тонали.

При этом источники из Италии уточняют, что сам Сандро уже дал согласие на переход в "Ньюкасл".

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау планирует использовать Тонали в опорной зоне, что должно позволить Бруно Гимараэсу активнее принимать участие в атакующих действиях.


Метки Милан, Ньюкасл, Тонали

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2023 20:00

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  1. skydreams 22.06.2023 20:47 # skydreams
    У Хау ахуенно играют все, но имхо, за 70 лямов можно было бы и получше игрочка найти

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  2. makeewadim 22.06.2023 20:05 # makeewadim
    я больше видел логики в приобретении Исака

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  3. jirrort 22.06.2023 20:02 # jirrort
    Если и брать полузащитника из дохлого сериала,то либо Бареллу,либо Серёгу, остальные мусор.

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  4. jirrort 22.06.2023 20:00 # jirrort
    Пронесло видать Императорси. Ато был слух,якобы мы интересуемся этим говнарём.

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