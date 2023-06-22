"Ньюкасл" в считанных днях от покупки Тонали

"Ньюкасл" надеется в ближайшие дни обновить свой трансферный рекорд покупкой полузащитника "Милана" Сандро Тонали.

Пока что самым дорогостоящим приобретением в истории "Ньюкасла" является нападающий Александер Исак, чье приглашение из "Реал Сосьедад" прошлым летом обошлось "сорокам" в 60 млн. фунтов.



Однако уже в ближайшие дни этот ярлык рекордного приобретения у Исака может отобрать Тонали, на которого "Ньюкасл" переключился после неудачных попыток договориться о компенсации за Николо Бареллу из "Интера".



По информации The Independent, спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт уже находится в Италии и ведет переговоры об условиях сделки по 23-летнему Тонали.



При этом источники из Италии уточняют, что сам Сандро уже дал согласие на переход в "Ньюкасл".



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау планирует использовать Тонали в опорной зоне, что должно позволить Бруно Гимараэсу активнее принимать участие в атакующих действиях.