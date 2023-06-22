"Ньюкасл" в считанных днях от покупки Тонали
"Ньюкасл" надеется в ближайшие дни обновить свой трансферный рекорд покупкой полузащитника "Милана" Сандро Тонали.
Пока что самым дорогостоящим приобретением в истории "Ньюкасла" является нападающий Александер Исак, чье приглашение из "Реал Сосьедад" прошлым летом обошлось "сорокам" в 60 млн. фунтов.
Однако уже в ближайшие дни этот ярлык рекордного приобретения у Исака может отобрать Тонали, на которого "Ньюкасл" переключился после неудачных попыток договориться о компенсации за Николо Бареллу из "Интера".
По информации The Independent, спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт уже находится в Италии и ведет переговоры об условиях сделки по 23-летнему Тонали.
При этом источники из Италии уточняют, что сам Сандро уже дал согласие на переход в "Ньюкасл".
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау планирует использовать Тонали в опорной зоне, что должно позволить Бруно Гимараэсу активнее принимать участие в атакующих действиях.
22.06.2023 20:00
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У Хау ахуенно играют все, но имхо, за 70 лямов можно было бы и получше игрочка найти
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я больше видел логики в приобретении Исака
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Если и брать полузащитника из дохлого сериала,то либо Бареллу,либо Серёгу, остальные мусор.
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Пронесло видать Императорси. Ато был слух,якобы мы интересуемся этим говнарём.
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