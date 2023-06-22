МЮ совершил прорыв в переговорах по Маунту
"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах о приобретении полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.
Как известно, "Челси" отклонил оба предложения "Юнайтед" по Маунту в размере 40 и 50 миллионов фунтов.
Также сообщалось, что "Челси" оценивает Маунта в 70 млн. фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт Мейсона.
Казалось, столь существенные разногласия двух клубов в оценке стоимости Маунта ставят сделку под вопрос, однако сейчас Daily Mirror утверждает, что "Челси" согласился пойти на уступки.
В данный момент "Юнайтед" и "Челси" приближаются к компромиссу и, как ожидается, сойдутся на 60 млн. фунтов.
22.06.2023 19:00
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