МЮ совершил прорыв в переговорах по Маунту

"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах о приобретении полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

Как известно, "Челси" отклонил оба предложения "Юнайтед" по Маунту в размере 40 и 50 миллионов фунтов.



Также сообщалось, что "Челси" оценивает Маунта в 70 млн. фунтов, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт Мейсона.



Казалось, столь существенные разногласия двух клубов в оценке стоимости Маунта ставят сделку под вопрос, однако сейчас Daily Mirror утверждает, что "Челси" согласился пойти на уступки.



В данный момент "Юнайтед" и "Челси" приближаются к компромиссу и, как ожидается, сойдутся на 60 млн. фунтов.