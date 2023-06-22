"Манчестер Сити" сделает предложение по Райсу
"Манчестер Сити" решил вступить в борьбу за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
К настоящему моменту два своих предложения о покупке Райса выдвинул "Арсенал", включая 75 миллионов фунтов в качестве гарантированной суммы плюс 15 млн. фунтов в виде бонусов, но оба были отклонены.
По информации Sky Sports, сегодня, в четверг, "Вест Хэм" должен получить два крупных предложениях насчет Райса, и одно из них сделает "Сити".
Помимо Райса, "Сити" также намерен приобрести полузащитника "Челси" Матео Ковачича, что поможет "горожанам" легче перенести расставание со своим капитаном Илкаем Гюндоганом, направляющимся в "Барселону".
22.06.2023 17:00
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Последние комментарии:
Калониры лопнут от зависти же)
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Зачем тогда Калвина Филлипса покупали? Лучше бы уж сразу Райса купили.
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калониры, що з ибалом?) арююююююююю
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