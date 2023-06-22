"Манчестер Сити" сделает предложение по Райсу

Деклан Райс "Манчестер Сити" решил вступить в борьбу за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

К настоящему моменту два своих предложения о покупке Райса выдвинул "Арсенал", включая 75 миллионов фунтов в качестве гарантированной суммы плюс 15 млн. фунтов в виде бонусов, но оба были отклонены.

По информации Sky Sports, сегодня, в четверг, "Вест Хэм" должен получить два крупных предложениях насчет Райса, и одно из них сделает "Сити".

Помимо Райса, "Сити" также намерен приобрести полузащитника "Челси" Матео Ковачича, что поможет "горожанам" легче перенести расставание со своим капитаном Илкаем Гюндоганом, направляющимся в "Барселону".


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, Райс

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2023 17:00

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  1. ruschelsea 22.06.2023 17:26 # ruschelsea
    Калониры лопнут от зависти же)

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  2. suddenly 22.06.2023 17:22 # suddenly
    Зачем тогда Калвина Филлипса покупали? Лучше бы уж сразу Райса купили.

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  3. narcot 22.06.2023 17:08 # narcot
    калониры, що з ибалом?) арююююююююю

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