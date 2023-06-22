"Манчестер Сити" сделает предложение по Райсу

"Манчестер Сити" решил вступить в борьбу за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

К настоящему моменту два своих предложения о покупке Райса выдвинул "Арсенал", включая 75 миллионов фунтов в качестве гарантированной суммы плюс 15 млн. фунтов в виде бонусов, но оба были отклонены.



По информации Sky Sports, сегодня, в четверг, "Вест Хэм" должен получить два крупных предложениях насчет Райса, и одно из них сделает "Сити".



Помимо Райса, "Сити" также намерен приобрести полузащитника "Челси" Матео Ковачича, что поможет "горожанам" легче перенести расставание со своим капитаном Илкаем Гюндоганом, направляющимся в "Барселону".