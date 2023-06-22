Кайседо — цель номер один "Челси" среди полузащитников

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо является целью номер один "Челси" на замену Нголо Канте и Матео Ковачичу.

Как известно, "Челси" едва проводил Канте свободным агентом в "Аль-Иттихад", а также согласился отпустить Ковачича в "Манчестер Сити" за 30 миллионов фунтов.



Таким образом, перед новым главным тренером "Челси" Маурисио Почеттино остро стоит вопрос с определением основного партнера для Энцо Фернандеса по центру поля.



Несмотря на интерес к Ромео Лавиа из "Саутгемптона" и Амаду Онана из "Эвертона", целью номер один "Челси" среди полузащитников все же является Кайседо, утверждает Evening Standard.



Две недели назад "Челси" уже сделал одно предложение о покупке Кайседо, но сумма в 60 миллионов фунтов не устроила "Брайтон".



Со стороны "Брайтона" существует встречный интерес — к защитнику "Челси" Леви Колуиллу, который сезон 2022/23 провел у "чаек" на правах аренды, однако "синие" не хотят включать свое юное дарование в сделку по Кайседо.