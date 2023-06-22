"Арсенал" собирается потратить свыше 200 млн. фунтов этим летом

Микель Артета "Арсенал" собирается потратить на трансферы свыше 200 миллионов фунтов этим летом.

Львиную долю сезона 2022/23 "Арсенал" провел на вершине таблицы Премьер-Лиги, однако "канонирам" не хватило сил, чтобы удержаться там до финиша.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета решительно настроен побороться за титул и в следующем сезоне, а дополнительно "канониров" к укреплению состава подталкивает возвращение в Лигу Чемпионов.

К настоящему моменту "Арсенал" сделал уже по два предложения о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса и нападающего "Челси" Кая Хаверца, однако у "канониров" есть и другие трансферные цели.

"Арсенал" также хочет заполучить защитника "Аякса" Юрриена Тимбера и полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

Как сообщает The Independent, итоговые траты "Арсенала" в это окно могут превысить 200 млн. фунтов, однако лондонский клуб собирается вернуть часть средств с помощью продажи игроков вроде Кирана Тирни, Гранита Джаки, Томаса Партея, Николя Пепе и Фоларина Балогана.


Метки Арсенал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2023 15:00

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  1. superglor 22.06.2023 15:42 # superglor
    Мешки, ничего без денег не могут.

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  2. narcot 22.06.2023 15:10 # narcot
    а калониры решили опередить скамцо и выйти на второе место по балансу))))


    2018/19 - 2022/23

    1 Челси -781,06 млн ?
    2 Манчестер Юнайтед -613,00 млн ?
    3 Арсенал -544,71 млн ?

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