"Арсенал" собирается потратить свыше 200 млн. фунтов этим летом

"Арсенал" собирается потратить на трансферы свыше 200 миллионов фунтов этим летом.

Львиную долю сезона 2022/23 "Арсенал" провел на вершине таблицы Премьер-Лиги, однако "канонирам" не хватило сил, чтобы удержаться там до финиша.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета решительно настроен побороться за титул и в следующем сезоне, а дополнительно "канониров" к укреплению состава подталкивает возвращение в Лигу Чемпионов.



К настоящему моменту "Арсенал" сделал уже по два предложения о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса и нападающего "Челси" Кая Хаверца, однако у "канониров" есть и другие трансферные цели.



"Арсенал" также хочет заполучить защитника "Аякса" Юрриена Тимбера и полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.



Как сообщает The Independent, итоговые траты "Арсенала" в это окно могут превысить 200 млн. фунтов, однако лондонский клуб собирается вернуть часть средств с помощью продажи игроков вроде Кирана Тирни, Гранита Джаки, Томаса Партея, Николя Пепе и Фоларина Балогана.