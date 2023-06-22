"Челси" собирается купить дублера для Кепы

"Челси" по-прежнему собирается купить голкипера этим летом, но лишь на роль дублера.

В минувший уикенд "Челси" вышел из борьбы за голкипера "Интера" Андре Онана, которого "синие" изначально определили на роль нового первого номера.



Как сообщает Evening Standard, у "Челси" произошла смена планов относительно вратарской позиции. Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино готов использовать Кепу Аррисабалагу в качестве своего основного голкипера в новом сезоне.



В то же время конкурент Кепы в лице Эдуара Менди находится на пороге в саудовский "Аль-Ахли", который его манит контрактом на три года.



Таким образом, "Челси" все равно нужен новый голкипер, но лишь для того, чтобы страховать Кепу. На эту роль "синие" рассматривают Георгия Мамардашвили из "Валенсии".