"Челси" назвал "Юнайтед" цену за Маунта

"Челси" предупредил "Манчестер Юнайтед", что полузащитник Мейсон Маунт будет стоить 65 миллионов фунтов.

Накануне "Челси" отклонил второе предложение "Юнайтед" о покупке Маунта, отказавшись продан Мейсона за 45 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



По информации Daily Mail, "красным дьяволам" было сказано, что 24-летний игрок сборной Англии уйдет только за 60 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов.



В сложившейся ситуации "Юнайтед" может поставить переговоры по Маунту на паузу, сосредоточившись на приглашении голкипера с нападающим и подождав смены владельцев клуба.



От контракта Маунта остается всего один год, и на "Олд Траффорд", возможно, чувствуют, что ближе к закрытию летнего трансферного окна "Челси" станет сговорчивее.