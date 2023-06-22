"Челси" назвал "Юнайтед" цену за Маунта

Мейсон Маунт "Челси" предупредил "Манчестер Юнайтед", что полузащитник Мейсон Маунт будет стоить 65 миллионов фунтов.

Накануне "Челси" отклонил второе предложение "Юнайтед" о покупке Маунта, отказавшись продан Мейсона за 45 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.

По информации Daily Mail, "красным дьяволам" было сказано, что 24-летний игрок сборной Англии уйдет только за 60 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов.

В сложившейся ситуации "Юнайтед" может поставить переговоры по Маунту на паузу, сосредоточившись на приглашении голкипера с нападающим и подождав смены владельцев клуба.

От контракта Маунта остается всего один год, и на "Олд Траффорд", возможно, чувствуют, что ближе к закрытию летнего трансферного окна "Челси" станет сговорчивее.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2023 13:00

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  1. chelsiukpro 22.06.2023 13:47 # chelsiukpro
    Когда останется не полный год то включатся за Маунтом и зарубежные клубы. Так что отсасиновик му

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  2. seregaball 22.06.2023 13:39 # seregaball
    За такие деньги, пусть гниет в синьке

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  3. narcot 22.06.2023 13:20 # narcot
    ору))

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