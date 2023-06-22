"Челси" назвал "Юнайтед" цену за Маунта
"Челси" предупредил "Манчестер Юнайтед", что полузащитник Мейсон Маунт будет стоить 65 миллионов фунтов.
Накануне "Челси" отклонил второе предложение "Юнайтед" о покупке Маунта, отказавшись продан Мейсона за 45 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.
По информации Daily Mail, "красным дьяволам" было сказано, что 24-летний игрок сборной Англии уйдет только за 60 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов.
В сложившейся ситуации "Юнайтед" может поставить переговоры по Маунту на паузу, сосредоточившись на приглашении голкипера с нападающим и подождав смены владельцев клуба.
От контракта Маунта остается всего один год, и на "Олд Траффорд", возможно, чувствуют, что ближе к закрытию летнего трансферного окна "Челси" станет сговорчивее.
22.06.2023 13:00
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Когда останется не полный год то включатся за Маунтом и зарубежные клубы. Так что отсасиновик му
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За такие деньги, пусть гниет в синьке
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ору))
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