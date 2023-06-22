"Ньюкасл" сделал запрос насчет Андерсена

"Ньюкасл" сделал запрос насчет защитника "Кристал Пэлас" Йоаким Андерсен.

Ярко проявив себя в "Фулхэме" на правах аренды из "Лиона" в сезоне 2020/21, летом 2021 Андерсен был выкуплен "Пэлас" у французского клуба за 17 миллионов фунтов.



С тех пор Андерсен только укрепил свою репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге за пределами "большой шестерки".



В завершившемся сезоне 27-летний датчанин отметился 32 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги и забил один гол — против "Манчестер Сити".



Как сообщает Daily Mail, своей игрой Андерсен привлек внимание "Ньюкасла", которому нужно увеличить глубину состава в свете выхода в Премьер-Лигу.