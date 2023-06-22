"Лестер" хочет свыше 50 млн. фунтов за Мэддисона

Джеймс Мэддисон "Лестер" хочет получить свыше 50 миллионов фунтов за своего полузащитника Джеймса Мэддисона, который вызывает серьезный интерес со стороны "Ньюкасла" и "Тоттенхэма".

Как сообщает Sky Sports, вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер" рассматривает Мэддисона своим самым ценным активом и хочет получить премиальную цену, несмотря на то, что от контракта Джеймса остается только 12 месяцев.

Главными претендентами на Мэддисона являются упомянутые "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", причем и тот, и другой клуб уверен в своих шансах заманить 26-летнего игрока сборной Англии.

"Сороки" интересовались Мэддисоном еще в январе и готовы предложить Джеймсу возможность сыграть в Лиге Чемпионов. В то же время "шпоры" готовы пообещать экс-игроку "Норвича" ключевую роль в планах своего нового рулевого Анге Постекоглу.

Издание добавляет, что сам Мэддисон предпочитает поселиться в Лондоне, и это является большим козырем "Тоттенхэма" в борьбе за Джеймса.


Метки Лестер, Мэддисон, Ньюкасл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2023 11:00

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  1. sausage 22.06.2023 11:54 # sausage
    Лондон это конечно хорошо, но где шпоры и где Ньюкасл. Это уже сейчас разные уровни, а в следующем сезоне Тоттенхэм вообще может с пенсами за выживание бороться, а сороки за 4-ку.

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