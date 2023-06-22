"Боруссия" обратилась насчет Галлахера

Конор Галлахер Дортмундская "Боруссия" сделала запрос насчет полузащитника "Челси" Конора Галлахера.

Галлахер отметился только 18 появлениями в стартовом составе "Челси" в завершившемся сезоне Премьер-Лиги и, по слухам, открыт к переходу в клуб, где сможет играть регулярно.

Главным претендентом на Конора считается "Ньюкасл", однако Daily Mail утверждает, что интерес к 23-летнему англичанину существует и из-за пределов Премьер-Лиги.

Например, "Боруссия" уже обратилась насчет приобретения Галлахера, и если насчет Конора поступит правильное предложение, "Челси" не будет стоять у своего воспитанника на пути.

Этим летом "Боруссия" уже попрощалась с Джудом Беллингемом, Махмудом Даудом и Рафаэлом Геррейру, поэтому клуб Бундеслиги готов пообещать Галлахеру место в стартовом составе.

Правда, для приобретения Галлахера "Боруссии" пришлось бы обновить свой трансферный рекорд, потому что "Челси" оценивает Конора в 50 млн. фунтов.


Метки Боруссия, Галлахер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2023 10:00

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  1. blueswin 22.06.2023 10:09 # blueswin
    а вот с ним торопиться не нужно, до него есть уйма игроков которых можно и нужно продавать, Лофтус Чик и Хадсон Одои например

    (ответить)

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