"Боруссия" обратилась насчет Галлахера
Дортмундская "Боруссия" сделала запрос насчет полузащитника "Челси" Конора Галлахера.
Галлахер отметился только 18 появлениями в стартовом составе "Челси" в завершившемся сезоне Премьер-Лиги и, по слухам, открыт к переходу в клуб, где сможет играть регулярно.
Главным претендентом на Конора считается "Ньюкасл", однако Daily Mail утверждает, что интерес к 23-летнему англичанину существует и из-за пределов Премьер-Лиги.
Например, "Боруссия" уже обратилась насчет приобретения Галлахера, и если насчет Конора поступит правильное предложение, "Челси" не будет стоять у своего воспитанника на пути.
Этим летом "Боруссия" уже попрощалась с Джудом Беллингемом, Махмудом Даудом и Рафаэлом Геррейру, поэтому клуб Бундеслиги готов пообещать Галлахеру место в стартовом составе.
Правда, для приобретения Галлахера "Боруссии" пришлось бы обновить свой трансферный рекорд, потому что "Челси" оценивает Конора в 50 млн. фунтов.
22.06.2023 10:00
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а вот с ним торопиться не нужно, до него есть уйма игроков которых можно и нужно продавать, Лофтус Чик и Хадсон Одои например
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