"Боруссия" обратилась насчет Галлахера

Дортмундская "Боруссия" сделала запрос насчет полузащитника "Челси" Конора Галлахера.

Галлахер отметился только 18 появлениями в стартовом составе "Челси" в завершившемся сезоне Премьер-Лиги и, по слухам, открыт к переходу в клуб, где сможет играть регулярно.



Главным претендентом на Конора считается "Ньюкасл", однако Daily Mail утверждает, что интерес к 23-летнему англичанину существует и из-за пределов Премьер-Лиги.



Например, "Боруссия" уже обратилась насчет приобретения Галлахера, и если насчет Конора поступит правильное предложение, "Челси" не будет стоять у своего воспитанника на пути.



Этим летом "Боруссия" уже попрощалась с Джудом Беллингемом, Махмудом Даудом и Рафаэлом Геррейру, поэтому клуб Бундеслиги готов пообещать Галлахеру место в стартовом составе.



Правда, для приобретения Галлахера "Боруссии" пришлось бы обновить свой трансферный рекорд, потому что "Челси" оценивает Конора в 50 млн. фунтов.