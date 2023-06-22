"Юнайтед" установил контакт насчет покупки Онана

"Манчестер Юнайтед" установил контакт с "Интером" насчет приобретения голкипера Андре Онана.

В данный момент "Юнайтед" готовится к расставанию со своим первым номером Давидом Де Хеа, который так и не согласился на понижение своей зарплаты с 375,000 до 200,000 фунтов в неделю.



32-летний испанец покинет "Юнайтед" свободным агентом в конце июня, когда истечет его контракт. А "красные дьяволы" уже работают над приглашением нового голкипера.



По информации Daily Mirror, "Юнайтед" хочет приобрести Онана на место Де Хеа. "Дьяволы" уже инициировали переговоры о покупке 27-летнего камерунца.



Все четыре с половиной своих года в "Аяксе" Онана провел у Эрика Тен Хага, нынешнего наставника "Юнайтед", и это может стать важным фактором для Андре.



Также нельзя забывать, что ранее в июне из борьбы за Онана вышел "Челси". "Синие" оказались не готовы заплатить 50 миллионов фунтов за Андре.