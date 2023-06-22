Мадуэке не собирается в аренду

Вингер "Челси" Нони Мадуэке исключил свой уход в аренду на следующий сезон.

21-летний Мадуэке присоединился к "Челси" только в январе, перебравшись из ПСВ по сделке стоимостью 30.5 млн. фунтов.



Первые месяцы на "Стэмфорд Бридж" получились непростыми для Мадуэке, который отметился только семью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги, однако Нони намерен и дальше сражаться за попадание в стартовый состав "синих".



"Мой уход в аренду невозможен для обеих сторон. Меня пригласили сюда, и в клубе есть план насчет меня. Я хорошо завершил сезон, поэтому в следующем сезоне мне просто нужно продолжить с того, на чем я остановился, и показать каждому себя настоящего", — сообщил Мадуэке Evening Standard.