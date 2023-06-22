Мадуэке не собирается в аренду

Нони Мадуэке Вингер "Челси" Нони Мадуэке исключил свой уход в аренду на следующий сезон.

21-летний Мадуэке присоединился к "Челси" только в январе, перебравшись из ПСВ по сделке стоимостью 30.5 млн. фунтов.

Первые месяцы на "Стэмфорд Бридж" получились непростыми для Мадуэке, который отметился только семью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги, однако Нони намерен и дальше сражаться за попадание в стартовый состав "синих".

"Мой уход в аренду невозможен для обеих сторон. Меня пригласили сюда, и в клубе есть план насчет меня. Я хорошо завершил сезон, поэтому в следующем сезоне мне просто нужно продолжить с того, на чем я остановился, и показать каждому себя настоящего", — сообщил Мадуэке Evening Standard.


Метки Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 22.06.2023 09:10 # blueswin
    c уходом Зиеша, Пулишича, Маунта, Аубамеянга и Хаверца, у Мадуэке будет минимум 30+ матчей, это понимают все, поэтому уходить ему смысла нет, как раз таки наоборот именно сейчас он получит шанс

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