Галлахер: "Сака — один из лучших игроков в мире"

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер назвал вингера "Арсенала" Букайо Сака одним из лучших игроков в мире.

В понедельник вечером 21-летний Сака отметился хет-триком за сборную Англии, поспособствовав победе 7:0 над Северной Македонией в рамках отбора к Евро-2024.



Этим хет-триком Букайо увенчал сезон, в котором он забил 14 голов и отдал 11 результативных передач в рамках Премьер-Лиги за свой клуб. Однако Галлахер уверен, что это не предел для его партнера по сборной.



"Он является одним из лучших игроков в мире и становится только лучше. Он особенный игрок, и сделать хет-трик — это удивительно для него".



"Я играю вместе с Букайо, кажется, с уровня U-19. Уже тогда ты мог видеть, что он станет игроком топ-уровня. Наблюдая за тем, какого прогресса он добился к настоящему моменту и насколько удивительным образом он выступал, я уверен, что он станет только лучше", — цитирует Галлахера Evening Standard.