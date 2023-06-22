"Тоттенхэм" договорился о покупке Викарио
"Тоттенхэм" достиг устной договоренности о приобретении голкипера "Эмполи" Гульермо Викарио за 20 миллионов евро (17.2 млн. фунтов).
Sky Sports ожидает, что "Тоттенхэм" направит свое официальное предложение по Викарио в четверг, и "Эмполи" уже дал понять, что оно будет принято.
Помимо гарантированной суммы в 17.2 млн. фунтов, предложение "шпор" также будет включать ряд бонусов.
Викарио выступает за "Эмполи" после своего перехода из "Кальяри" в 2021 году. В завершившемся сезоне Серии А 26-летний итальянец сыграл 31 матч, пропустив 39 голов и семь раз сохранив свои ворота на замке.
"Тоттенхэм" переключил свое внимание на Викарио после того, как не смог убедить "Брентфорд" снизить установленную за Давида Райю цену в 40 млн. фунтов.
22.06.2023 07:00
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