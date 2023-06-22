"Тоттенхэм" договорился о покупке Викарио

"Тоттенхэм" достиг устной договоренности о приобретении голкипера "Эмполи" Гульермо Викарио за 20 миллионов евро (17.2 млн. фунтов).

Sky Sports ожидает, что "Тоттенхэм" направит свое официальное предложение по Викарио в четверг, и "Эмполи" уже дал понять, что оно будет принято.



Помимо гарантированной суммы в 17.2 млн. фунтов, предложение "шпор" также будет включать ряд бонусов.



Викарио выступает за "Эмполи" после своего перехода из "Кальяри" в 2021 году. В завершившемся сезоне Серии А 26-летний итальянец сыграл 31 матч, пропустив 39 голов и семь раз сохранив свои ворота на замке.



"Тоттенхэм" переключил свое внимание на Викарио после того, как не смог убедить "Брентфорд" снизить установленную за Давида Райю цену в 40 млн. фунтов.