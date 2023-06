Светская хроника за четверг

Харри Кейн все еще надеется перейти в "Манчестер Юнайтед". "Ньюкасл" покупает Сандро Тонали. Бернарду Силва направляется в Саудовскую Аравию. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн все еще надеется перейти в "Манчестер Юнайтед" этим летом. (Daily Mirror)



Кейн подаст прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Юнайтед". (The Sun)



"Юнайтед" и "Бавария" лидируют в борьбе за нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани. (L'Equipe)



Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо предпочитает свободным агентом перебраться в Премьер-Лигу, где в нем заинтересованы "Юнайтед" и "Ньюкасл". (Foot Mercato)



"Ньюкасл" близок к покупке полузащитника "Милана" Сандро Тонали за 60 миллионов фунтов. (The Athletic)



"Ньюкасл" заинтересован в нападающем "Баварии" Садио Мане, который доступен для трансфера этим летом. (Bild)



"Ньюкасл" хочет арендовать Рубена Невеша после того, как португальский полузащитник завершит свой переход из "Вулверхэмптона" в "Аль-Хиляль". (Football Insider)



"Арсенал" провел "позитивные переговоры" с "Вест Хэмом" после того, как второе предложение "канониров" в 90 млн. фунтов по полузащитнику Деклану Райсу было отклонено. (Sky Sports)



"Вест Хэм" хочет пригласить полузащитника "Юнайтед" Скотта Мактоминея на место покидающего клуб Райса. (talkSPORT)



"Манчестер Сити" тоже претендует на Райса и готов предложить Калвина Филлипса взамен. (ESPN)



Полузащитник "Сити" Бернарду Силва близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии. (Marca)



Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои, которого хотят два клуба Премьер-Лиги, тоже задумывается о переезде в Саудовскую Аравию. (The Athletic)



Давид Райя из "Брайтона" остается целью номер один "Тоттенхэма" среди голкиперов, но "шпоры" не готовы заплатить 40 млн. фунтов и уже рассматривают альтернативные варианты, включая Георгия Мамардашвили из "Валенсии". (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Баварии" Райан Граверберх открыт переходу в "Ливерпуль". (Daily Mirror)



"Бернли" близок к покупке ирландского защитника "Вест Бромвича" Дары О'Ши. (Irish Independent)



"Борнмут" купит вингера "Ромы" Джастина Клюйверта за 9.5 млн. фунтов. (talkSPORT)



"Брентфорд" продвигается в переговорах о покупке защитника "Вулверхэмптона" Натана Коллинса. (Sky Sports)



Другое



Патрик Виейра — серьезный претендент на должность главного тренера "Лидса". (Daily Mail)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо был дисквалифицирован на четыре матча за конфликт с английским рефери Энтони Тэйлором после поражения в финале Лиги Европы. (BBC)



Бывший нападающий "Сандерленда" Асамоа Гьян завершил игровую карьеру. (BBC)



Почти две трети футбольных фанатов высказываются против использования системы VAR. (The Independent)



Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл женился на беременной подружке. (The Sun)



Строительство особняка защитника "Вест Хэма" Аарона Крессуэлла стоимостью 4 млн. фунтов было приостановлено после того, как рядом обнаружили вид белок из Красной книги. (The Sun)