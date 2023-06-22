Расселл Мартин возглавил вылетевший "Саутгемптон"

Вылетевший из Премьер-Лиги "Саутгемптон" назвал Расселла Мартина своим новым главным тренером.

Мартин заключил с "Саутгемптоном" контракт до 2026 года и переходит к "святым" из "Суонси", который сезон 2022/23 завершил на 10-м месте в Чемпионшипе.



Таким образом, 37-летний англичанин сменил на тренерском мостике "Саутгемптона" Рубена Селлеса, который не сумел предотвратить понижение клуба в классе.



"Моя цель в том, чтобы вернуть клуб на то место, где он заслуживает быть, а это в высшем дивизионе английского футбола".



"Я готов к этому вызову и буду стараться изо всех сил для достижения этой цели и создания команды, которой болельщики будут гордиться. Я в восторге от того, что оказался здесь, и мне не терпится приступить к работе", — сообщил Мартин.