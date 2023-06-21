Жоржиньо хочет остаться в "Арсенале"
Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо готов отвергнуть интерес "Лацио" ради того, чтобы остаться в лондонском клубе.
За интересом "Лацио" к Жоржиньо стоит главный тренер римлян Маурицио Сарри, вместе с которым игроку сборной Италии довелось поработать в "Челси" и "Наполи".
Однако Жоржиньо только в январе присоединился к "Арсеналу", а его семья комфортно себя чувствует в Лондоне.
Как утверждает Evening Standard, Жоржиньо уже сказал своим друзьям, что намерен остаться в "Арсенале" и достичь успеха с командой Микеля Артеты.
В данный момент у 31-летнего полузащитника остается еще один год по контракту, а клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.
21.06.2023 23:00
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