Арсенал" уверен в приобретении Тимбера

"Арсенал" уверен в приобретении защитника "Аякса" Юрриена Тимбера, несмотря на отклоненное стартовое предложение.

На днях издание The Athletic первым сообщило, что "Арсенал" предложил 30 миллионов фунтов за Тимбера, но "Аякс" ответил отказом.



По слухам, "Аякс" оценивает свою звезду значительно дороже — в 50 млн. фунтов. Однако talkSPORT утверждает, что"Арсенал" уверен в заключении сделки.



Уверенности "Арсеналу" придает тот факт, что Тимбер уже уведомил "Аякс" о своем желании присоединиться к команде Микеля Артеты этим летом.



Тимбер является продуктом академии "Аякса", сыграв 121 матч за родной клуб. Однако сейчас 22-летний голландец чувствует, что готов сделать следующий шаг в своей карьере.



Помимо своей основной позиции в центре обороны, Тимбер также способен сыграть правого защитника, что сделает Юрриена ценным приобретением для "канониров".