"Челси" близок к продаже Зийеша в "Аль-Наср"

"Челси" близок к продаже вингера Хаима Зийеша в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии за 8 миллионов фунтов.

Зийеш едва не покинул "Челси" еще в январе, но его переход в ПСЖ сорвался в последний момент. Хаким был этим глубоко опечален и в остатке сезона никак себя не проявил.



Всего в сезоне 2022/23 Зийеш сыграл 24 матча за "Челси", но на большую часть из них лишь выходил на замену.



Как сообщает Evening Standard, "Аль-Наср" уже согласовал условия трехлетнего контракта с Зийешем и собирается заплатить "Челси" 8 млн. фунтов в качестве компенсации. Саудиты уверены в заключении сделки.



Стоит сказать, что у "Челси" уже есть замена 30-летнему марокканцу. Таковой является Нони Мадуэке, приглашенный из ПСВ в январе.