"Челси" близок к продаже Зийеша в "Аль-Наср"

Хаким Зийеш "Челси" близок к продаже вингера Хаима Зийеша в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии за 8 миллионов фунтов.

Зийеш едва не покинул "Челси" еще в январе, но его переход в ПСЖ сорвался в последний момент. Хаким был этим глубоко опечален и в остатке сезона никак себя не проявил.

Всего в сезоне 2022/23 Зийеш сыграл 24 матча за "Челси", но на большую часть из них лишь выходил на замену.

Как сообщает Evening Standard, "Аль-Наср" уже согласовал условия трехлетнего контракта с Зийешем и собирается заплатить "Челси" 8 млн. фунтов в качестве компенсации. Саудиты уверены в заключении сделки.

Стоит сказать, что у "Челси" уже есть замена 30-летнему марокканцу. Таковой является Нони Мадуэке, приглашенный из ПСВ в январе.


Метки Аль-Наср, Зийеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 21:00

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  1. ruschelsea 21.06.2023 21:11 # ruschelsea
    Все вот эти мадуэки, чуквуэмеки наxyй не нужны тоже. Пусть уё6ывают. Можно даже в гейсенал, они любят донашивать игроков после Челси.

    (ответить)

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