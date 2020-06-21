Гюндоган решил перейти в "Барселону"

Капитан "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган решил покинуть "Этихад" и продолжить карьеру в "Барселоне".

Гюндоган в отличной форме завершил сезон 2022/23, оформив с "Сити" требл, и неудивительно, что главный тренер "горожане" Хосеп Гвардиола выразил желание продлить истекающий в конце июня контракт Илкая.



Также Гюндогана манили в Саудовскую Аравию, однако арабским богатствам и новому однолетнему контракту с "Сити" Гюндоган предпочел переход в "Барселону".



Как утверждает talkSPORT, 32-летний немец присоединится к "Барселоне" в качестве свободного агента и заключит контракт на два года с опцией продления на третий.



Деньги не были для Гюндогана определяющим фактором — выбор Илкая в пользу "Барселоны" связан исключительно с семейными предпочтениями.