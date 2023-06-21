Фанаты "Вест Хэма" не смогут посетить следующий выездной матч клуба в Европе

Свой следующий выездной матч в еврокубках "Вест Хэм" проведет без своих фанатов. Такому наказанию "молотобойцы" были подвергнуты УЕФА за беспорядки на финале Лиги Конференций.

Победа "Вест Хэма" со счетом 2:1 над "Фиорентиной" в Праге в начале июня сопровождалась безобразным поведением болельщиков английской команды.



Поклонники "Вест Хэма" кидали посторонние предметы на поле, а капитан "Фиорентины" Кристиана Бираги даже получил рассечение головы.



За метание предметов "молотобойцы" выплатят штраф в 50,000 евро (43,000 фунтов), а еще 8,000 евро с лондонского клуба снимут за выбежавшего на поле болельщика.



Будучи победителем Лиги Конференций, в следующем сезоне "Вест Хэм" выступит в Лиге Европы, но свой первый выездной матч в этом соревновании команда Дэвида Мойеса проведет без своих фанатов.



Если в ближайшие два года фанаты "Вест Хэма" совершат повторную провинность, то наказание будет расширено на второй матч, сообщает BBC.