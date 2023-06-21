Фанаты "Вест Хэма" не смогут посетить следующий выездной матч клуба в Европе

Деклан Райс Свой следующий выездной матч в еврокубках "Вест Хэм" проведет без своих фанатов. Такому наказанию "молотобойцы" были подвергнуты УЕФА за беспорядки на финале Лиги Конференций.

Победа "Вест Хэма" со счетом 2:1 над "Фиорентиной" в Праге в начале июня сопровождалась безобразным поведением болельщиков английской команды.

Поклонники "Вест Хэма" кидали посторонние предметы на поле, а капитан "Фиорентины" Кристиана Бираги даже получил рассечение головы.

За метание предметов "молотобойцы" выплатят штраф в 50,000 евро (43,000 фунтов), а еще 8,000 евро с лондонского клуба снимут за выбежавшего на поле болельщика.

Будучи победителем Лиги Конференций, в следующем сезоне "Вест Хэм" выступит в Лиге Европы, но свой первый выездной матч в этом соревновании команда Дэвида Мойеса проведет без своих фанатов.

Если в ближайшие два года фанаты "Вест Хэма" совершат повторную провинность, то наказание будет расширено на второй матч, сообщает BBC.


Метки Вест Хэм, Лига Конференций, происшествия, УЕФА, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2023 19:00

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